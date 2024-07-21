Fransa'nın Haute-Marne vilayetinde şiddetli fırtına ve yağış sonucu çıkan selden etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı, çok sayıda araç su altında kaldı.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo France'ın ülkenin kuzey vilayetlerinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle "turuncu alarm" verdiği 12 vilayetten Haute-Marne, yoğun yağış ve fırtınanın etkisi altında kaldı.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun yağış ve şiddetli fırtınanın ardından oluşan selden etkilenen 5 kişinin "çoğunlukla hipotermi belirtisiyle" hastaneye kaldırıldığı, yaklaşık 30 kişinin bölgeden tahliye edildiği ve yaklaşık 60 evde elektrik kesintisi yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada, 1 saat içinde görülen yağışın normalden "10 kat daha fazla olduğu" aktarıldı.

Haute-Marne Departman Konseyi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sadece birkaç dakika içinde sokaklarda 1 metreden fazla su biriktiği, acil servislerin toplam 80 olaya müdahalede bulunduğu bildirildi.

Paylaşımda, sular altında kalan araçlara, bölgedeki binalarda meydana gelen hasara ve yıkılan bir duvara ilişkin görüntülere de yer verildi.

Meteo France'tan dün yapılan açıklamada, "dolu ve yoğun yağışların eşlik edeceği kuvvetli fırtınaların" güneyden kuzeye bölgeyi etkisi altına alacağı belirtilmişti.

Turuncu alarm verilen vilayetler arasında, Ardennes, Marne, Haute-Marne, Aube, Cote-d'Or, Yonne, Nievre, Cher, Saone-et-Loire, Loire, Puy-de-Dome ve Allier yer almıştı.