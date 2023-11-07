Fransa'nın İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'ye 54 ton yardım gönderdiği bildirildi.
Fransa Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Gazze'ye insani yardım taşıyan 3 uçağın Mısır'a ulaştığı belirtildi.
Paylaşımda, 54 ton yardımın Gazze'ye gönderilmek üzere Mısır Kızılhaç'ına teslim edildiği vurgulandı.
Fransa, İsrail'in saldırıları nedeniyle insani krizin feci boyutlara ulaştığı Gazze’ye 26 Ekim'de hastane gemisi göndermişti.
İsrail'in hastaneleri hedef aldığı ve ağır sivil kayıpların yaşandığı Gazze'de sağlık hizmetleri durma noktasına gelirken, Tonnerre isimli helikopter gemisi, bölgedeki hastanelere destek vermek için tedavi hizmeti verecek şekilde dönüştürülmüştü.
Gemi muhalefet tarafından yeterli yatak kapasitesine sahip olmadığı gerekçesiyle eleştirilmişti.