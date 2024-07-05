Lefkoşa Folklor Derneği’nin (Folk-Der) 24’üncü kez düzenlediği Kültür ve Sanat Günleri gerçekleştirildi.



Dernek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Derneğin Küçük Kaymaklı’daki lokalinde yer alan etkinlikte konuşan Folk-Der Başkanı Hatice Kıray, derneğin gönüllülük ve özveri ilkeleri ile çalıştığını vurguladı ve Sanat Günlerinin hazırlanmasında bu ilkeler ışığında görev alan yönetim kurulu üyeleri ve velilere teşekkür etti.



Derneğin özelde Kıbrıs Türk kültürünü genelde ise Kıbrıs kültürünü yaşatmayı misyon edindiğini belirten Kıray, bu misyonla genç nesilleri yetiştirdiklerini kaydetti.



Folk-Der 24. Kültür Sanat Günleri’nde, Derneğin Çiftetelli, Kozan, Dillirga, Yetişkin ve Büyük ekiplerinin sunduğu gösterilerle Kıbrıs kültüründen örnekler sahnelendi.



Etkinlikte ayrıca Taşkent’i Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği Çocuk Tiyatrosu ile Göçmenköy Taşkınköy Kültür Sanat Derneği ekibi, Akare grubu, KKTC’de yaşayan Filipinlilerin oluşturduğu Filipin topluluğu, Tango Siempre, YDÜ dans ekibi ve Dancebase de sahne aldı.



Sanat günleri etkinlikleri kapsamında dernekte 10, 15, 20 ve 25. yılını tamamlayan 26 üyeye plaket de verildi.

Kaynak: rss