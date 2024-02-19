Avrupa’nın en nadide ve dünyanın en nadir deniz memelilerinden biri olan Monachus monachus fok balığı türünün, onlarca yıl yokluğunun ardından Güney Kıbrıs’ta üremesinin gözlemlendiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Rum Tarım Bakanlığı'nın açıklamasına dayanarak 2023 üreme döneminde iki fok balığının daha doğduğunu ve toplam nüfusun 22’ye çıktığını yazdı.

Habere göre yeni doğan fok balıklarına “Pieros” ve “Arkadia” isimleri verildi.

Gazete haberinde ayrıca “Arkadia” isimli fok balığının geçtiğimiz gün Poli Hrisohu körfezinde ölü olarak tespit edildiğini, ölüm nedeninin ise yapılacak olan otopsiden sonra belirleneceğini yazdı.