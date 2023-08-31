Müslümanlara, Yahudilere, Hıristiyanlara ve diğer dini gruplara yönelik nefret saikli eylemler engellenecek

Finlandiya hükümeti, toplumda eşitliği destekleyen ve ırkçılığa karşı çıkan tedbirlerin alınacağını belirten bir uzlaşıya varıldığını bildirdi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bildirinin 100'den fazla kişinin katılımıyla hazırlandığı belirtildi.

Bildiride açıklanan tedbirlerin somut olarak uygulamaya konulacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, "Hükümet, parlamento dönemi boyunca geniş bir cephede eşitliği teşvik etmeye kararlıdır. Finlandiya'da ırkçılığa yer yoktur. Siyasi karar alıcılar güvenli ve eşit bir toplum inşa etme konusunda örnek teşkil etmelidir. Toplumun tamamının bu sürece katılmasına ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Finlandiya hükümeti, açıklamasında, iş dünyasında ve eğitimde değiştirilmesi gereken ayrımcı tutum ve yapıların olduğunu kabul ederek "Eşitliğin gerçekleştirilmesindeki eksiklikler daha çok mevzuatın yetersiz uygulanması ve yürütülmesinden kaynaklanmaktadır. Hal böyle olunca, hükümet uygulamada eşitliği ve toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik edebilecek tedbirlere daha fazla odaklanacaktır. Doğal olarak halen mevzuatta ele alınması gereken bazı spesifik konular bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Yedi sayfadan oluşan bildiride, "Cinsiyet Eşitliği Yasası cinsiyete dayalı ayrımcılığı, Eşitlik Yasası ise diğer kişisel temellere dayalı ayrımcılığı yasaklamaktadır. Ayrıca, diğer bazı kanun ve yönetmelikler de eşitliğin teşvik edilmesi, eşitlik ve ayrımcılık yapmama konularını düzenlemektedir. Ceza Kanunu, istihdamda ırk veya din gibi gerekçelerle ayrımcılığı yasaklamakta ve örneğin İncil ve Kur'an-ı Kerim'in alenen yakılmasının yasaklanmasına izin verebilecek şekilde din özgürlüğünü korumaktadır." ifadesine yer verildi.

Bir dizi tedbir alınacak

Bildiride eşitliği teşvik etmek ve ırkçılıkla mücadele etmek için birçok tedbir sıralanıyor.

Buna göre, Başbakan Orpo, eşitliğin ve ayrımcılık yapmamanın teşvik edilmesi konusunda yılda bir yuvarlak masa toplantısına öncülük edecek.

Başbakanlık Ofisi, ayrımcılık karşıtı uzmanları bir araya getirecek ve işgücü piyasası, spor, kültür ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde ırkçılık karşıtı bir kampanya başlatacak.

Hükümet, tüm eğitim sistemini kapsayan bir eşitlik ve ayrımcılık yapmama programı başlatacak.

Hükümet, göçmen kökenli çocukların erken çocukluk eğitimi ve bakımına katılım oranını artıracak. Ayrıca, erken çocukluk eğitimi ve bakımı ile temel eğitimde kullanılacak eşitlik fonu ödeneklerinin seviyesi kalıcı bir temele oturtulacak.

Ayrıca, çalışanların istismarına yönelik cezalar ağırlaştırılacak ve denetim daha etkin hale getirilecek. Müslümanlara, Yahudilere, Hıristiyanlara ve diğer dini gruplara yönelik nefret saikli eylemler engellenecek ve Holokost'un inkarı suç sayılacak.

Nazi ve komünist sembollerin kullanılmasının suç sayılması olasılığı araştırılacak.

Finlandiya'da koalisyon hükümetini oluşturan dört parti, söz konusu bildiri hakkında dün gece görüşmüş ve sonuçların bugün açıklanacağını duyurmuştu.

Finlandiya Parlamentosu, uzlaşılan bildiriyi gelecek hafta tartışacak.

Irkçılık tartışmaları gündemde

Finlandiya’da sağcı koalisyon hükümeti, yönetimi devralmasının üstünden henüz bir ayı aşkın bir süre geçmesine karşın Ekonomi Bakanı Wille Rydman’ın 2016'da attığı "ırkçı mesajların" basına yansımasıyla üçüncü kez ırkçılık skandalıyla sarsılmıştı.

Koalisyon hükümetinde görev üstlenen sağcı Gerçek Finler Partisinin 7 kabine üyesinden biri olan Rydman'ın 2016’da kız arkadaşına attığı ırkçı mesajlar, Helsingin Sanomat gazetesince ortaya çıkarılmıştı.

Eski kız arkadaşına, "başörtüsündense başörtülüleri yasaklamayı tercih edeceği" mesajını gönderen Rydman, kız arkadaşının gelecekteki çocuklarına geleneksel İbranice isimler vermeyi önermesi üzerine "Biz Naziler bu tür şeylerden pek hoşlanmayız." ifadesini kullanmıştı.

Rydman'ın selefi Vilhelm Junnila da Naziler hakkındaki açıklamaları nedeniyle istifa etmişti

Halihazırda Ulusal Koalisyon Partisinin milletvekili olan Vilhelm Junnila, haziranda kurulan Ulusal Koalisyon Partisi lideri Petteri Orpo başbakanlığındaki hükümette ekonomi bakanı olarak görev yapmıştı.

Junnila da Naziler hakkındaki ifadeleri sonrasında haziranda istifa etmişti.

Başbakan Yardımcısı Riikka Purra da 2008'de yayımlanan çevrim içi blog gönderilerinde, "ırkçı" yorumlar yapmasıyla eleştirilmişti.