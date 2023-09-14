Finlandiya'nın Rusya ile güneydoğu sınırı boyunca inşa ettiği 3 kilometre uzunluğundaki yeni çit, operasyonel hale getirildi.
Finlandiya'dan YLE'nin haberine göre ülke, yaklaşık 1300 kilometre uzunluğundaki Rusya sınırının tamamını çitlerle çevirmeyi planlamıyor ancak kilit sınır noktalarında yaklaşık 200 kilometrelik çit inşa etme planı bulunuyor.
Tel örgülerle yasa dışı sınır geçişlerinin ve olası hibrit saldırıların engellenmesi amaçlanıyor.
Nisanda inşasına başlanan 3 kilometre uzunluğundaki ilk çit, bugün operasyonel hale getirildi ve kullanılmaya başlandı.
Finlandiya'nın daha fazla çitin inşası için çalışmalara başladığı bildirildi.