Finansal Eylem Derneği, 33/2023 sayılı Siyasal Partiler (Değişiklik) Yasası’nın iptal edilmesi için bugün Anayasa Mahkemesi’nde dava açtığını duyurdu.

Finansal Eylem Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Derneğin ülke genelinde kaynağı belirsiz mali kaynaklarla ve kayıt dışılıkla mücadele etmek amacıyla kısa süre önce kurulduğu hatırlatılarak, Siyasal Partiler (Değişiklik) Yasası ile Finansal Eylem Derneği’nin kaynağı belirsiz mali kaynaklarla ve kayıt dışılıkla mücadele etmesinin önüne engel koyulduğunu, yasayla Anayasa’nın pek çok maddesinin ihlal edildiğini, evrensel hukuk teamüllerinin ve Anayasa’nın çizdiği sınırların dışına çıkıldığı savunuldı.

“Finansal Eylem Derneği, hesaplarını vermemiş, hesaplarını verememiş ve/veya hesapları denetlenmemiş siyasal partilere belirli bir dönem için olsa dahi, özel bir af getirilecek şekilde yasa yapıldığını, söz konusu af yasasının Anayasa’daki hukukun üstünlüğü yanında, eşitlik ilkesine ve sair Anayasa maddelerine aykırı olduğunu savunarak, yasanın iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu” denilen açıklamada, bahse konu yasa ile siyasal partilerin mali denetimleri sonucu ortaya çıkması muhtemel ve potansiyel ağır suçların, partiler tarafından “kısmen” işlenmesi durumunda basit bir kabahat seviyesine indirildiği kaydedildi.

Yasanın belirli bir süre için de olsa kayıt dışılığı meşrulaştıracağının öne sürüldüğü açıklamada, buna örnek olarak eski UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün hesabında bulunan para gösterildi ve bu yasayla, bu paranın kaynağının denetlenmesinin de mümkün olmayacağı savunuldu.

Dernek, 33/2023 sayılı Siyasal Partiler (Değişiklik) Yasası ile Finansal Eylem Derneği’nin kaynağı belirsiz mali kaynaklarla ve kayıt dışılıkla mücadele etmesinin önüne engel koyulduğunu, yasayla Anayasa’nın pek çok maddesinin ihlal edildiğini, evrensel hukuk teamüllerinin ve Anayasa’nın çizdiği sınırların dışına çıkılarak yasa yapıldığını da iddia etti.