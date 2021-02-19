Dr. İlker İpekdal

Söz konusu ölüm ise herhangi bir şey vesile olabilir.
Söz konusu sağlık ise her nefesin kıymetini bilmek gerekir.
Eski Sağlık Bakanı’mız Filiz Besim’e geçmiş olsun.
Koronavirüs ile mücadelesinden başarıyla çıktı.
Allah diğer hastalarımıza da şifalar versin.
Sayın Besim’in sosyal medya hesabından Covid-19 sürecini takip etmek mümkün aslında.
İlk olarak 5 Şubat 2021’de paylaştığı: ‘’Temaslıyım… İzoleyim…’’ mesajı ile üzüldük.
Sonrasında, 8 Şubat 2021’de: ‘’Bu sabah hissettiğim birtakım bulgular nedeniyle hastaneye geldim. Yapılan tetkikler sonucu sağlığın melekleri hastanede olmam gerektiğine karar verdi.’’ mesajını paylaştı.
Son olarak da 17 Şubat 2021 tarihinde: ‘’Bugün çift negatif PCR testi ile hastaneden evimize taburcu olduk.’’ gönderisini paylaştı.
Temastan PCR pozitifliğe, PCR pozitifliğinden çift PCR negatifliği ile hastaneden taburculuk süresi toplam 12-13 gün.
Rekor sürede bir iyileşme!
Rekor sürede pozitiflikten negatifliğe dönüşme.
Üstelik Covid-19 semptomları ile hastanede yatarak tedavi süreci.
Bir doktor olarak pek anlayamadım.
Bilimsel izahını yapacak olanlar vardır.
Zira, Sayın Erhan Arıklı gibi örneklerinde, zayıf pozitifliklerin haftalarca devam ettiği test sonuçlarına da şahit olmuştuk.
Ya da PCR pozitifliğinin iyileştikten sonar da 1.5 aya kadar uzayabildiğini öğrenmiştik pandeminin başlarında.
‘’Geçmiş olsun’’ diyerek bu soru işaretlerini ilgililere havale ederek geçelim.
Ve yine Sayın Besim’in son paylaşımından bazı satır araları:
‘’Seniha’mın börekleri,
Figen’imin Hızır gibi yetişen elektrikli sobası,
Minelimin ilaçtan öte portakalları…’’
Geçmişinde Sağlık Bakanlığı tecrübesi de bulunan bir sağlıkçının diş hekimi olarak değil, hasta olarak paylaşımıdır. Demek ki Acil Durum Hastanesi’nde yatırılarak Covid-19 tedavisi yapılanlardan durumu uygun olanlara dışarıdan yiyecek ve lojistik destek yapılabiliyormuş.
Devam edelim:
‘’Hastane başhekimliği, Acil Durum Hastanesi Başhekimliği ve personeli, tüm zorluklara rağmen özel kıyafetleri giyip beni ziyaret etme güçlüklerine katlanan can dostlarım, cananlarım.’’ diyerek kendisini dışarıdan da ziyaret edenlerin olduğunu ifade ediyor.
Bu ziyaret konusu biraz sıkıntılı konu.
Demek ki Acil Durum Hastanesi’nde yatırılarak Covid-19 tedavisi verilen hastalarımıza, ‘’gerekli olmadığı halde, isteğe bağlı olarak, gerekli temas ve izolasyon önlemleri alınarak geçmiş olsun ziyareti de yapılabiliyormuş. Ziyaret ve bulaş riski arasındaki dengenin kişilere özgü olup olmadığı ise ayrı bir konu.
Ve Sayın Besim, asla affetmeyeceklerini de uzun bir liste yaparak sıralıyor paylaşımının sonunca. Birbuçuk ayda kaybedilen 15 canın gitmesinin vebali olanları sorguluyor.
Kendisi bunu sorgularken, bir dönem ısrarla istediği Sağlık Bakanlığı makamında iken vebal almış olmamasını diliyorsunuz bir taraftan da.
Ve…
Efsane oluyor Sayın Eski Sağlık Bakanı!
Nasıl mı?
Hem, Sağlık Bakanlığı döneminde Türkiye tarafından Lefkoşa’ya bir hastane yapılması için bulunulan girişimlere ‘’şehir efsanesi’’ olarak yaklaşıp elinin tersiyle itmesine rağmen, kendi tedavisinin Türkiye’nin hibe ettiği Acil Durum Hastanesi’nde yapıldığını görmezden gelerek…
Hem de, Covid-19 tanılı birçok kişiyi geride bırakıp 9 gün gibi rekor bir hızla ve çift PCR testinin negatifliği ile aramıza dönerek…
Covid-19 pandemisinin gizemi içerisinde düşündükçe düşünüyoruz…
Tekrar geçmiş olsun…
İletişim: 0542-8529899