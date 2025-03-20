Filistin, İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasını en az 1000 kez ihlal ettiğini belirtti.

İsrail ordusu, Hamas ile ateşkesi bozup yeniden hava saldırılarına başlamasının ardından Gazze'yi kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru'nda da karadan işgale başladı.

Bu gelişmelerin ardından Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyinin mart ayı başkanlığını yapan Danimarka Büyükelçisi Christina Markus Lassen ile BM Genel Kurul Başkanı Philemon Yang'a mektup gönderdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre Mansur, BM yetkililerine gönderdiği söz konusu mektupta, İsrail'in, ateşkes anlaşmasını 1000'den fazla kez ihlal ettiğini ve Gazze'ye yönelik ablukaya devam ettiğini vurguladı.

Mansur, 16 ayı aşkın süredir devam eden soykırımın bir parçası olarak İsrailli yetkililerin Filistin halkına etnik temizlik ve soykırımı da sürdürdüğünü aktardı.

İsrail'in Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde BM Proje Hizmetleri Ofisi'ne (UNOPS) ait misafirhaneye düzenlediği ve 1 yabancı çalışanın öldüğü saldırıyı da hatırlatan Mansur, uluslararası toplumdan akan kanın durması için acilen harekete geçmesini istedi.

Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durduran İsrail, 9 Mart'ta Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini kesme kararı almıştı.

İsrail, 18 Mart'ta ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne saldırıları yeniden başlatmıştı.