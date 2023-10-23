Yıkılan binaların enkazında hala 830'u çocuk 1500 kişi bulunuyor… Saldırılarda 12 hastane 32 sağlık merkezi ve 25 ambulans hizmet dışı kaldı

İsrail'in 17 gündür bombaladığı Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısı 387 artarak 5 bin 87'ye, yaralananların sayısı da 15 bin 273'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail saldırıları nedeniyle abluka altındaki Gazze'de artan can kaybı ve yaralılara ilişkin basın açıklaması yaptı.

Bakanlığın Telegram hesabından paylaşılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 2 bin 55'i çocuk, 1119'u kadın, 217'si yaşlı olmak üzere 5 bin 87'ye, yaralananların sayısının da 15 bin 273'e ulaştığı belirtildi.

- Daha önce görülmemiş derin yanık izleri var

"Sağlık ekiplerinin yaralıların vücudunda daha önce hiç görmedikleri derin yanık izleri ve erimelere rastladıklarını söyledikleri" aktarılan açıklamada, uluslararası kuruluşlara bu etkiyi hangi silahın bıraktığını araştırma çağrısı yapıldı.

Yıkılan binaların enkazında hala 830'u çocuk 1500 kişinin bulunduğu kaydedildi.

İsrail saldırılarında 57 sağlık çalışanının öldüğü 100'ünün yaralandığı belirtilen açıklamada, saldırılar ve yakıt eksikliği nedeniyle 12 hastane, 32 sağlık merkezi ve 25 ambulansın hizmet dışı kaldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, mevcut hastanelerin hizmet verme özelliğini kaybettiği ve sağlık ekiplerinin çok kısıtlı imkanlarla yaralıları tedavi ettiğine dikkat çekildi.