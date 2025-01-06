Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusu üniforması giymiş olan Yahudi yerleşimciler, Mahalli İdareler Bakanı Sami Hiccavi'nin El Halil kentine bağlı Mesafer Yatta bölgesine yaptığı ziyareti sırasında konvoyunun yolunu kesti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Bakan Hiccavi ve beraberindeki heyetin araçlarına el koyduğu belirtilirken daha fazla ayrıntı verilmedi.

⁠Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden "Batı Şeria'daki Filistinlilere saldırı" çağrısı

İşgal altındaki Batı Şeria'da bu sabah düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsraillinin ölmesinin ardından Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden sosyal medya üzerinden "Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik intikam ve saldırı" çağrıları yapıldı.

Bunun üzerine Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Ürdün Vadisi'nin kuzeyinde bir Filistin okuluna düzenlediği saldırıda en az 3 Filistinli öğrenci yaralandı.

Ayrıca Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'nin Nablus, Kalkiliya, Tulkerim ve Selfit şehirleri çevresindeki birçok yolu kapattı, Filistinlilerin araçlarına taşlı saldırıda bulundu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bu sabah İsraillileri taşıyan bir otobüs ile araçlara ateş açılması sonucu 3 kişinin öldüğü bildirilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 837 Filistinli hayatını kaybetti.