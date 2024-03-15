Filistin Yönetimi, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bombardımanını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin Refah bölgesine kara saldırısının "Filistin halkının tamamen yerinden edilmesi" anlamına geldiğini belirtti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nda yer verilen açıklamada, "Refah'a karşı yapılacak bir askeri operasyon, halkımızın tamamına karşı yeni bir katliamın gerçekleşmesi ve halkımızın tamamen yerinden edilmesi anlamına geliyor." ifadelerine yer verildi.

ABD ve uluslararası topluma hitaben "Gazze'de Filistin halkının acılarını ikiye katlayan böylesine bir saldırının önlenmesi için hızla müdahale ederek sorumluluklarını üstlenmesi" çağrısında bulunan Ramallah yönetimi, Filistinlilerin yerinden edilmesini reddettiğini ve bunun "kırmızı çizgi" olduğunu vurguladı.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, savaş kabinesi toplantısının ardından, Hamas'ın ateşkes teklifinin reddedildiği ve Refah'a saldırının da onaylandığını duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 490 Filistinli öldürüldü, 73 bin 439 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.