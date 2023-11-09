Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye İsrail'in Gazze'ye yönelik nükleer silah kullanılması yönündeki tehditlerini etkisiz hale getirecek tedbirler alınmasını istedi.

Bakan Maliki, İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik nükleer bomba kullanılması tehdidiyle ilgili UAEA Başkanı Grossi'ye bir mesaj gönderdi.

"Gazze'ye nükleer bomba atılmasının olasılıklar arasında olduğunu" söyleyen İsrailli Bakan'ın tehdidinin, tüm ülkelere yönelik bir tehdit olduğunu ifade eden Maliki, UAEA'nın ve üye ülkelerin bu konuya acil önem göstermesi gerektiğini kaydetti.

Maliki, "İsrail'in tehditlerinin kınanmasını ve Filistin halkı ile çevre ülkelerin yaşam hakkına yönelik bu açık tehdidin etkisiz hale getirilmesi için tüm önlemlerin alınmasını" istedi.

Bu açıklamaları, "Gazze'yi yok etmek ve Filistin halkına yönelik soykırım için İsrail kabine toplantılarında dönen fikirlerin dışarı sızması" olarak nitelendiren Maliki, bunun İsrail'deki yaygın söylemle de tamamen uyumlu olduğunu savundu.

- Bu, İsrail'in nükleer silahlara sahip olduğunun resmi itirafıdır"

"Bu, İsrail'in nükleer silahlara ve kitle imha silahlarına sahip olduğunun resmi bir itirafı sayılır. İşgalci güç, yasa dışı yollardan nükleer silahlar geliştirdi. Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'na katılmayı reddetti." diyen Maliki, Gazze'de nükleer silah kullanma tehdidi yoluyla çatışmanın kızıştırılması ve işgalin derinleştirilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

İsrailli Bakan Eliyahu, geçtiğimiz günlerde, katıldığı bir radyo programında nükleer bomba kullanmanın Gazze'ye yönelik olasılıklardan biri olduğunu söylemişti.

Bu açıklamanın ardından Başbakan Binyamin Netanyahu, Eliyahu'yu kabine toplantılarından süresiz olarak uzaklaştırmıştı.

Eski Başbakan Yair Lapid ise Netanyahu'ya Eliyahu'yu görevden alması çağrısında bulunmuştu.

Gazze Şeridi'ne yönelik skandal sözlerine gelen tepkilerin ardından Eliyahu geri adım atarak, nükleer bombayla ilgili açıklamasının "mecazi olduğunu" savunmuştu.