Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, tasarının onaylanmasını kınadı ve "ABD'nin desteği olmasa İsrail'in uluslararası meşruiyete meydan okumaya cesaret edemeyeceğini" belirtti.

Bu tasarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkını tasfiye etmeyi amaçladığını kaydeden Ebu Rudeyne, tasarının sadece mültecilere karşı değil UNRWA'nın kurulmasına karar veren BM'ye karşı da alınmış bir karar olduğunu vurguladı.

- "İsrail'in faşist bir devlete dönüştüğünü gösteriyor"

Ebu Rudeyne, "İsrail Meclisinin kahir çoğunluğunun tasarı lehine oy kullanması, İsrail'in faşist bir devlete dönüştüğünü gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, tasarı kınandı ve İsrail Meclisinin, Filistin halkına düşmanlıkta işgalcinin kullandığı araçlardan biri olduğu vurgulandı.

İsrail'in Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin'in toprakları üzerinde hiçbir egemenliğinin olmadığı belirtilen açıklamada, bu tasarının, UNRWA'nın çalışmalarına ve Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarındaki rolüne yönelik tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Fetih Hareketi Seferberlik ve Organizasyon Komisyonu Sözcüsü Abdulfettah Devle, tasarının, tüm uluslararası norm ve kanunlara aykırı olduğunu ve İsrail'in ne derece kendisini hukukun üstünde bir devlet olarak gördüğünü gösterdiğini belirtti.

Uluslararası hukuk sisteminin sorumluluklarını yerine getirmekten ve işgalci devleti işlediği suçlardan hesaba çekmekten aciz olması nedeniyle İsrail'in böyle bir yasa tasarısını onayladığını kaydeden Devle, uluslararası topluma derhal harekete geçme çağrısı yaptı.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi de yaptığı açıklamada, tasarının onaylanmasının, faşizmin İsrail topraklarına nüfuz ettiğini gösterdiğini ve buna İsrail'in BM'den atılması ve yaptırım uygulanmasıyla karşılık verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bergusi, ABD ile Batılı ülkelerin destek vermemesi ve işlenen suçlara sessiz kalmamaları halinde İsrail'in faşistlikte bu denli küstahlaşamayacağını vurguladı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan ise Moritanya'nın başkenti Novakşot'ta düzenlediği basın toplantısında, tasarının amacının, Filistin halkını aç bırakmak ve onlara yönelik çeşitli hizmetleri kesmek olduğuna işaret etti.

İsrail'in savaşı bölgeye yayma çabalarına değinen Hamdan, "Bu, onun için bir felaket olur." dedi.

Hamdan, Filistin halkı haklarını geri kazanmadıkça güvenlik ve istikrarın olamayacağını yineledi.