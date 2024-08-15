TBMM Genel Kurulu, Filistin Konulu Olağanüstü Oturum için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın locadan izlediği Genel Kurul'da AK Parti Grup sıralarında İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin fotoğrafı yer aldı.

Başkanlık divanı ve milletvekillerinin oturduğu sıralara Filistin ve Türk bayraklarının yer aldığı atkılar bırakıldı.

Abbas, TBMM'ye hitaben yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin Filistin halkının meşru haklarını savunan duruşunu takdir ettiğini dile getirdi.

Türkiye'nin gönderdiği insani yardımlardan duydukları memnuniyeti ifade eden Filistin lideri, "Gazze'de halkımıza on binlerce ton insani yardım gönderen Türkiye'ye teşekkür ediyorum." dedi.

Filistinlilerin direnişinin devam edeceğini vurgulayan Abbas, şunları kaydetti:

"Dimdik durmaya devam edeceğiz ve topraklarımızdan ayrılmayacağız. Halkımız ne olursa olsun oradaki (Filistin) gaspçıları defedecektir."

- "Gazze'ye gideceğiz"

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ayrıca Gazze'ye gitme kararından söz ederek, "Önümüzde hiçbir çözüm yolu kalmadı, bu nedenle de ben ve tüm Filistin yönetimi üyeleri Gazze'ye gitme kararı aldık, bunu yaparız." ifadelerini kullandı.

Abbas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında ölen binlerce çocuğu hatırlatarak "Gazze'ye gideceğim. Bizim hayatımız Gazze'deki çocukların hayatından daha değerli değil." dedi.

Filistin lideri Abbas'ın TBMM Genel Kurulunda 46 dakika süren konuşması, Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleri ve davetliler tarafından ayakta alkışlandı.