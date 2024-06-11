Filistin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) dün kabul edilen Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik kararı memnuniyetle karşıladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Filistin Devlet Başkanlığı, BMGK’nın Gazze’de ateşkes kararına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Bu kararın alınması, Gazze Şeridi'ndeki halkımıza karşı devam eden soykırım savaşını durdurmak için doğru yönde atılmış bir adımı temsil ediyor.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tüm tarafların bu kararın uygulanması için sorumluluk alması gerektiğine dikkat çekilerek, kararın Filistin yönetiminin, "İsrail saldırılarının derhal durdurulması, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nin tamamından çekilmesi, insani yardımın girişi" gibi taleplerine uygun olduğu vurgulandı.

BMGK’nın kararının iki devletli çözüm vizyonuna bağlılığını teyit etmesi anlamına geldiği belirtilen açıklamada, bu bağlamda, işgalin sona ermesine ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına yol açacak siyasi bir çözümün uygulanması yönünde ciddi şekilde çalışmanın gerekliliği ifade edildi.

BMGK'da ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze’de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti. Rusya'nın çekimser oy kullandığı oylamada 15 üyeli BMGK'de ABD'nin sunduğu karar tasarısı 14 evet oyu almıştı.

İsrail'in, Biden'ın teklifini kabul ettiği belirtilen kararda, Hamas'a da teklifi kabul etme ve uygulama çağrısı yapılmıştı.

Kararda, 3 aşamalı teklif uyarınca ilk aşamada hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm şerit genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanacağı kaydedilmişti.