Manila Bulletin gazetesinin haberine göre, Filipinler'in güneyinde olumsuz hava koşulları devam ediyor.
Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC), Maguindanao del Sur eyaletinde 200 bine yakın kişinin sellerden olumsuz etkilendiğini açıkladı.
Şiddetli yağışların su yollarını ve nehirleri etkileyebileceği uyarısında bulunan yetkililer, Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde (BARMM) de olumsuz hava koşullarının görülebileceğini kaydetti.
GMA News'un haberine göre seller, Mindanao Adası'ndaki Davao kentinde de yaklaşık 100 haneyi etkiledi.