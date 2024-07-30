Filipinler'de etkili olan Butchoy ve Carina tropikal kasırgaları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi.

Filipinler Haber Ajansının haberine göre, Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi, Butchoy ve Carina tropikal kasırgalarının ülke genelinde aşırı yağış, sel ve toprak kaymalarına yol açtığını duyurdu.

Buna göre, 15'i Metro Manila ve 8'i Calabarzon bölgesi olmak üzere, ülke genelinde Butchoy ve Carina tropikal kasırgaları nedeniyle ölenlerin sayısı 39'a çıktı.

Kasırgalardan yaklaşık 5 milyon kişi etkilenirken, toplam 2 bin 5 bina hasar gördü, 118 il ve ilçede de "afet durumu" ilan edildi.

Ülkenin çoğu bölgesindeki sel ve toprak kaymaları nedeniyle çok sayıda yol geçici olarak ulaşılma kapatıldı.