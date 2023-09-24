Filipinler, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sulara "yüzen bariyer" koymakla suçladığı Çin'i "şiddetle" kınadı.

Filipinler Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözcülerinden Tuğamiral Jay Tarriela, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Çin Sahil Güvenliğinin Güney Çin Denizi'nin doğusundaki Luzon Adası'nın karşısındaki "Scarborough Resifi"ne 300 metre uzunluğunda yüzen bariyer döşediğini belirtti.

Paylaşımda, yüzen bariyeri yerleştiren Çin'i "şiddetle" kınayan Tarriela, "Bariyer, balıkçıların bölgeye erişimini engelleyerek, onları balıkçılık faaliyetlerinden mahrum bırakıyor. Filipinler Sahil Güvenliği, bu zorluğun üstesinden gelmek, denizcilik haklarımızı ve deniz alanlarımızı korumak için ilgili tüm devlet kurumlarıyla yakın bir şekilde çalışmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

- Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD'de de karşı çıkıyor.