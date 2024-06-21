Manalo’nun Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından da kabul edilmesinin beklendiğini yazan Haravgi gazetesi, Kombos ile Manalo’nun bu sabah ilk önce baş başa bir görüşme yapacaklarını, heyetlerin katılımıyla yapılacak görüşmelerin ardından ise iki bakanın basına açıklamalarda bulunacaklarını belirtti.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve Kıbrıs sorununun yanı sıra Orta Doğu, Ukrayna ve Hint-Pasifik bölgesindeki bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili bir dizi başka konunun ele alınacağı ifade edildi.