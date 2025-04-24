Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman’daki İsias Otel'in yıkılması sonucu hayatını kaybeden 'Şampiyon Melekler'in davasıyla ilgili destek mesajı yayınladı.

Ataoğlu mesajında "6 Şubat 2023’te, Türkiye’yi yasa boğan deprem sırasında Adıyaman’da yıkılan İsias Otel’de hayatını kaybeden, yavrularımız, gururumuz, umutlarımız, Şampiyon Meleklerimizi bir kez daha anmak, onların adalet mücadelesine omuz vermek hepimizin görevidir.” dedi.

“O kara günde sadece canlarımızı değil; geleceğimizi, hayallerimizi, bir milletin yüreğine işleyen umutları da toprağa verdik. KKTC olarak acımız tarifsizdir, ama yasımız kadar mücadelemiz de büyüktür.” diyen Ataoğlu, davanın yalnızca bir bina faciası olmadığını, bir ihmaller zinciri ile göz ardı edilen sorumlulukların söz konusu olduğunu belirtti.

Çocukların yaşama hakkını elinden alanların gereken cezayı alması için sürecin takipçisi olacaklarını belirten Ataoğlu, davanın bir daha hiçbir evladın böylesi ihmallere kurban gitmemesi için olduğu vurgulandı.

Şampiyon Meleklerin, yüreklerde ve bu halkın vicdanında sonsuza dek yaşayacağını da kaydeden Ataoğlu, “Sizi unutmamız mümkün değil. Ailelerinizin acısını paylaşıyor, adaletin tam anlamıyla tecelli edeceği güne kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi buradan bir kez daha ifade ediyorum. Adalet yerini bulsun.” dedi.