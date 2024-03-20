Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve Belçika hükümetinin ev sahipliğinde, 21 Mart'ta Brüksel'de düzenlenecek 1. Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılacak.

Diplomatik kaynaklardan yapılan bilgilendirmede, Fidan'ın katılacağı 1. Nükleer Enerji Zirvesi'nin UAEA ve Belçika hükümetinin ev sahipliğinde yarın yapılacağı belirtildi.

Bilgilendirmede, Fidan'ın bir heyetle katılacağı zirvede, heyet başkanı olarak devlet ve hükümet başkanları oturumunda hitapta bulunacağı, bakanlar oturumunun düzenlenmesinin planlandığı, bakanlar ve diğer üst düzey yetkililerin iştirak edeceği dört ayrı panel yapılacağı aktarıldı.

- Zirveye 18 hükümet ve devlet başkanı veya yardımcısı katılacak

1. Nükleer Enerji Zirvesi'ne nükleer enerjiden geleneksel olarak istifade eden ülkeler ile bu alanda kapasitesini geliştirmeyi hedefleyen ve nükleer enerjiye geçecek ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının davet edildiği belirtilen bilgilendirmede, UAEA'nın zirveye 18 hükümet ve devlet başkanı veya yardımcısının katılacağını duyurduğu kaydedildi. Bilgilendirmede, Avrupa Birliği (AB) Konseyi ve Komisyonu başkanları ile 17 ülkeden bakan ve kıdemli yetkilinin de zirveye katılacağı vurgulandı.

- Temiz enerjiye geçiş sürecinde nükleer enerjinin rolü

Bilgilendirmede, ülkelerin "net sıfır hedefleri", Ukrayna-Rusya Savaşı ile temiz enerjiye geçiş sürecinin hızlanması ve nükleer enerjinin rolünün yeniden güçlenmesinin ele alınacağı zirvenin sonunda bu konuda ortak bildiri yayımlanmasının öngörüldüğünün altı çizildi.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın ardından ortaya çıkan enerji krizi sonrasında enerji güvenliğinin, küresel gündemin üst sıralarına yerleştiği vurgulanan bilgilendirmede, nükleer enerjinin, bu gündemin unsurlarından birini teşkil ettiğine işaret edildi.

Bilgilendirmede, "temiz enerjiye geçiş yakıtı olarak görülen" nükleer enerji hakkında yakın zamana kadar özellikle Avrupa'da bazı karşı görüşlerin olduğuna dikkati çekilerek, "Ukrayna Savaşı'yla bu tartışmanın daha makul bir noktaya geldiği ve net sıfır hedeflerine varılmasındaki rolünün kabul edildiği görülüyor." ifadesi kullanıldı.

-Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesi hakkında bilgi verilecek

Zirvede birçok ülkenin, nükleer enerjinin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünü vurgulamasının beklendiği kaydedilen bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin, enerji güvenliğine dair bakış açısı, politikaları ve bölgenin enerji güvenliğine katkıları hakkında uluslararası topluma bilgi aktarmak ve fikir alışverişinde bulunmak için fırsat sunmaktadır. Bilindiği üzere, Türkiye'nin nükleer enerjiye geçiş ve bunu çeşitlendirme planları bulunuyor.

Zirvede ileride hem konvansiyonel nükleer santrallerin hem küçük modüler reaktörlerin Türkiye'nin enerji güvenliğinin temel bir unsuru olacağı aktarılacak. Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesi hakkında bilgi verilecek.