

Fidan, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu kapsamında "İki Devletli Çözüm ve Orta Doğu'da Kalıcı Barış" temasıyla yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Bakanlar Komitesi (Gazze Temas Grubu) Toplantısının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bugün sabahtan itibaren önce "İki Devletli Çözüm ve Orta Doğu'da Kalıcı Barış" başlığı altında Gazze Temas Grubu toplantısına ev sahipliği yaptıklarını kaydeden Fidan, sonrasında diğer ülkelerin de katılımıyla toplantıya "genişletilmiş formatta" devam ettiklerini söyledi.



Fidan, görüşmelere Filistin, Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Ürdün, Bahreyn ve Endonezya Dışişleri Bakanları, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Genel Sekreterleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Rusya, İrlanda, İspanya, Norveç, Slovenya, Nijerya ve Avrupa Birliği'nden temsilcilerin katıldığını belirtti.



Bugün yaptıkları toplantılarda Gazze'deki insani durumu, ateşkesin yeniden tesis edilmesine yönelik çabaları ve işgal altındaki topraklardaki gelişmeleri ele aldıklarını kaydeden Fidan, İsrail'in giderek artan saldırganlığının bölgesel düzeydeki sonuçlarını, kalıcı barışın sağlanması ve iki devletli çözümün tesisi amacıyla uluslararası toplum nezdinde atılabilecek adımları görüştüklerini dile getirdi.Bakan Fidan, "Kalıcı ateşkes bir an önce sağlanmalıdır. Katar, Mısır ve Amerika'nın öncülük ettiği ateşkes sürecini destekliyoruz." ifadelerini kullandı.



İnsani yardımların Gazze'ye kesintisiz girişinin bir an önce sağlanması gerektiğini vurgulayan Fidan, "Filistinlileri ana vatanlarını terk etmeye zorlayan her türlü planı reddediyoruz. Arap Ligi tarafından kabul edilen Gazze'nin yeniden inşasına dair planı destekliyoruz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz. Uluslararası toplumu barışın tesisi için her türlü desteği vermeye çağırıyoruz." diye konuştu.



- "Filistinliler kendi yurtlarını terk etmediler"



Fidan, Filistin'de yaşanan zulmün uluslararası hukuka ve evrensel değerlere de zarar verdiğini belirterek şöyle devam etti:

"İsrail'in saldırgan tavrı, bölgesel düzeyde istikrarsızlığa ve küresel düzeyde kuralsızlığa sebep olmaktadır. Ancak İsrail'in Filistinlilere 80 yıldır uyguladığı şiddet sonuç vermemiştir. Filistinliler kendi yurtlarını terk etmediler. Davalarından vazgeçmediler. Filistinlilerin kendi devletlerinin çatısı altında barış ve huzur içinde yaşayacaklarından eminiz."

İki devletli çözümün İsrail'in güvenliğinin de garantisi olacağını kaydeden Fidan, "Buradan, İsrail'e bir an önce ateşkes ilan etmesi ve Filistinlerle barışması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Fidan, Türkiye olarak Filistinlilerin sorunlarını her platformda gündeme getirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Bugün açılışı yapılacak Antalya Diplomasi Forumu'nda da Filistin'le ilgili birçok toplantının düzenleneceğini hatırlatan Fidan, katılımcılara teşekkür etti.