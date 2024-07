FIAT, 125'inci yıldönümü için Torino'daki Lingotto binasında "Smiling to the future" temalı özel bir etkinlik düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre etkinliğe uluslararası basın mensupları ile İtalya Girişim ve Made in Italy Bakanı Senatör Adolfo Urso, dahil olmak üzere kamu kurumlarının temsilcileri ve Stellantis Üst Yöneticisi John Elkann, Stellantis Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Tavares, FIAT Üst Yöneticisi (CEO) ve Stellantis Pazarlamadan Sorumlu Üst Yöneticisi (CMO) Olivier Francois'in de aralarında olduğu Stellantis yöneticileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, FIAT'ın 1899 yılında "ilerleme tutkusundan" doğduğunu belirtti.

Elkann, "Zanaatkarlık aşamasından endüstriyel döneme geçmeyi başaran az sayıdaki şirket arasında yer aldı. Milyonlarca insan için her yere özgürce hareket edebilmeyi ve bunu şık bir şekilde temsil etti. 125 yıldır çalışmak, çözüm aramak, geleceğimize inanmak ve inşa ettiklerimizi savunmaktan vazgeçmedik. Torino'da kurulan bu startup'ın bugün dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Stellantis olmasını mümkün kılan herkese teşekkür ederiz." açıklamalarında bulundu.

Stellantis Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Tavares de 125'inci yılı kutlamak üzere Torino'da FIAT'ın evinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını aktardı.

Tavares, "Stellantis takım yıldızımızın en ikonik markalarından biri olan FIAT, tüm dünya genelindeki müşterilerimizin kalbine gerçek İtalyan hissini getiriyor. FIAT, üst üste üç yıldır Stellantis'in satış hacmi açısından bir numaralı markası oldu. İtalya, Brezilya ve Türkiye gibi önemli pazarlarda lider konumunda ve dünyanın dört bir yanındaki müşterilere sürdürülebilir, güvenli ve ekonomik mobilite sunma sorumluluğunu üstleniyor. Kuşaklar boyunca FIAT'a değer veren ve 125 yıllık zengin tarihi geleceğe taşımak için çok çalışan herkese teşekkür etmek istiyorum. Tüm FIAT ekibi aynı tutkuyu ve müşterilerimizi daima gülümsetme arzusunu paylaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

FIAT Üst Yöneticisi (CEO) ve Stellantis Global Pazarlama Yöneticisi Olivier Francois ise FIAT'ın son 125 yılda toplumla uyumlu olduğunu ve müşterileri için yaşadıkları zamanda tam olarak neye ihtiyaç duyuyorlarsa, onu sunduklarını belirtti.

Francois, "Müşterilerimiz ikonik ve ulaşılabilir şehir otomobilleri, tutumlu kompakt araçlar, aile araçları, ticari araçlar ve son olarak da günlük kullanımda heyecan için 'Abarth' istiyor ve FIAT onlara işte tam da bunları sunuyor. FIAT'ın küresel ana akıma geri dönüşünü halihazırda üç temel üzerinde başlatmış bulunuyoruz. İtalyan tasarımı ve geliştirmesi, küresel platform ve yerel uygunluk. Grande Panda ise yeni küresel ailemizin ilk üyesi. Bu nedenle, önümüzdeki on yıl boyunca her bir müşterimiz için doğru ürünleri sunacağız. Çünkü bizim için müşteri her şeyin merkezinde yer alıyor." ifadelerini kullandı.

- FIAT'ın yeni küresel modeli Grande Panda

Bu arada açıklamada verilen bilgiye göre, FIAT'ın küresel ana akım pazara dönüşünü simgeleyen Grande Panda, İtalyan tasarımı, küresel platform ve yerel uygunluk olarak sıralanan üç temel üzerinde geliştirildi. Grande Panda projesine hayat veren değerler ise sürdürülebilirlik, kapsayıcılık, sadelik ve güzellik olarak sıralanıyor. Tasarımına 80'li yılların ikonik Panda modeli ilham veriyor.

Grande Panda, gerçek bir klonu olduğu İlk Panda'yı aracın boyutlarını büyüterek hem ulaşılabilir hem de aile dostu yeni bir B segmenti araca dönüştürdü. Grande Panda, akıllı çözümleri ve kullanım kolaylığı sayesinde tarihte B segmentte yer alan ilk Panda olacak ve tüm dünyadaki FIAT müşterilerinin sürüş deneyimini daha kolaylaştıracak.

Aracın ön panjurundan çıkan spiral yapıdaki şarj kablosu, şarj deneyimini her zamankinden daha kolay hale getiren en yenilikçi çözümlerden biri olarak öne çıkıyor. Grande Panda, 7 kW'a kadar alternatif akımda çalışan entegre bir şarj kablosu bulunan bir araç. Spiral kablo, yer tasarrufu sağlayan, kullanımı basit ve geleneksel kablo karmaşasını önleyen, günlük pratik kullanımı kolaylaştıran özel bir saklama alanına sahip.

Tıpkı 40 yılı aşkın bir süredir otomobil deneyimimizi değiştiren 1980'lerin ikonik Panda'sı gibi, Grande Panda da havalı bir kişiliğe ve oldukça şaşırtıcı özelliklere sahip. Bunların yanı sıra mevcut alanın yenilikçi ve akıllı biçimde kullanımına da olanak tanıyor. Grande Panda, özellikle kompakt boyutları (segment ortalamasının altındaki 3,99 metre uzunluk, 1,57 metre yükseklik ve 1,76 metre genişlik) ve başarılı bir şekilde organize edilmiş iç mekan kapasitesinin sağladığı yapısıyla B segmentindeki diğer araçlardan ayrışıyor. Bu sayede örneğin 361 litrelik bir hacme sahip bagaja ilaveten, ön yolcu koltuğunun hemen önünde yer alan saklama bölmelerinin kapasitesi de 13 litreye eşit.