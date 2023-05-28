Cumhurbaşkanı Tatar’dan, Seçimi Kazanan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kutlama Cumhurbaşkanı Tatar’dan, Seçimi Kazanan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kutlama

“Seçimler bitti. Kaybedeni yok. Demokrasi kazandı. Türkiye kazandı” diyen Feyzioğlu, “Çağdaş uygarlık düzeyinin de üzerine çıkacağımız Türkiye Yüzyılı kutlu olsun” ifadelerini de kullandı.