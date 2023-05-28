“Seçimler bitti. Kaybedeni yok. Demokrasi kazandı. Türkiye kazandı” diyen Feyzioğlu, “Çağdaş uygarlık düzeyinin de üzerine çıkacağımız Türkiye Yüzyılı kutlu olsun” ifadelerini de kullandı.
Feyzioğlu: Çağdaş Uygarlık Düzeyinin De Üzerine Çıkacağımız Türkiye Yüzyılı Kutlu Olsun
Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunun sonuçlanmasının ardından “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kime oy verirse versin tüm vatandaşlarımızı tebrik ediyorum” mesajını paylaştı.
“Seçimler bitti. Kaybedeni yok. Demokrasi kazandı. Türkiye kazandı” diyen Feyzioğlu, “Çağdaş uygarlık düzeyinin de üzerine çıkacağımız Türkiye Yüzyılı kutlu olsun” ifadelerini de kullandı.
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