(Kamalı Haber)- Girne’de meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) alma ve tasarruf, kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde taşıma ve tasarruf” suçlarından tutuklu bulunan zanlı Feyami Hakan Binici yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ezgi İşimtekin mahkemede olguları aktardı. Polis, 13.03.2025 tarihinde, 14.50- 17.00 saatleri arasında Girne'de Mete Adanır Caddesi üzerindeki bir ikametgahta kalan zanlının odasında ve aracında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu, 1 adet 9 mm çapında tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör ile toplamda 50 adet 9 mm çapında canlı mermiler bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma yapıldığını belirtti. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 7 gün ek süre alındığını belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-vücut yapmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 1 kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.