Avrupa Birliği (AB) Uyum ve Reform Komiseri Elisa Ferreira, Avrupa Komisyonu’nun Değirmenlik’te bulunan “Ayia Anna Kilisesi”nin boks okuluna dönüştürülmesine tepki gösterdiğini açıkladı.

Haravgi gazetesinin haberine göre Ferreira, Avrupa Parlamentosu’ndaki Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Rum üyesi, Milltvekili Dimitris Papadakis’in konuyla ilgili 10 Ekim 2023 tarihli yazılı bir sorusuna yanıt vererek, Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Türk toplumuna kültürel ve dini eserlerin korunması gerektiğini sıklıkla ilettiğini ifade etti.

Habere göre Ferrerira, AB Müktesebatı’nın KKTC’deki uygulamasının askıya alınması nedeniyle, AB Komisyonu’nun buradaki etkisinin “sınırlı” olduğunu kaydederken, Kıbrıs’taki kültürel mirasın korunmasına büyük önem verdiğini belirtti.

Ferrerira, kilisenin boks okuluna dönüştürülmesini “saygı eksikliği göstergesi” olarak nitelendirdi.