Lapta oteller bölgesinde yaşanan kazada CN 843 plakalı araç sürücüsü trafik ışıklarına çarptı.

Karadeniz Kültür Derneği'nin geleneksel Hamsi Festivali Girne’de yapıldı Karadeniz Kültür Derneği'nin geleneksel Hamsi Festivali Girne’de yapıldı

Yaşanan kazada yaralanan araç sürücüsü olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.