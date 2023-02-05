Lapta oteller bölgesinde yaşanan kazada CN 843 plakalı araç sürücüsü trafik ışıklarına çarptı.
Yaşanan kazada yaralanan araç sürücüsü olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Lapta oteller bölgesinde yaşanan kazada CN 843 plakalı araç sürücüsü trafik ışıklarına çarptı.
Yaşanan kazada yaralanan araç sürücüsü olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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