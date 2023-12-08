FECİ KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ergün Yahat

Gazimağusa İskele Ana Yolu üzerinde bulunan Kelin Yeri isimli restoranın önünde kaza meydana geldi. Tır şoförü dikkatsizce ana yola çıkması neticesinde karşı yönden gelen araca çarptı . Seyir halinde karşıdan gelen Arkın Hotel çalışanı Fikret Turşu yönetimindeki araç tırın dorsesine vurdu. Fikret Turşu yönetimindeki aracın içerisinde yolcu olarak bulunan Tuğçe Direm isimli şahıs feci kaza sonucunda olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.