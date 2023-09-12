Fas, ülkede meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından Cezayir tarafından gelen "acil insani yardım" teklifini reddetti.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cezayir hükümeti, Fas Krallığı'ndan Cezayir'in önerdiği insani yardıma ihtiyaç duymadığını ifade eden resmi bir yanıt aldı." ifadesi kullanıldı.

Cezayir'in her türlü ihtiyacı karşılayacak şekilde insani yardım malzemesiyle dolu üç uçağı hazır beklettiği belirtilen açıklamada, Fas Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü'nün Cezayir’in Kazablanka Başkonsolosu'na "ülkesinin Cezayir'in yardımına ihtiyacı olmadığı" mesajını ilettiği aktarıldı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından 10 Eylül’de yapılan yazılı açıklamada, "Cezayir, Rabat'ın kabul etmesi halinde Fas Krallığı'na acil lojistik ve maddi yardım planı teklif ediyor" ifadelerine yer verilmişti.

Bunun üzerine Fas Adalet Bakanı Abdüllatif Vehbi, dün, Cezayir'in yardım teklifinin Fas Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda kabul edilebileceğini vurgulamış, Cezayir de tıbbi ekipman, çadır, battaniye ve yatak gibi insani yardımın yanı sıra, arama kurtarma, sivil savunma ve sağlık ekiplerinin yer aldığı 3 uçak hazırlamıştı.

- Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ta 8 Eylül'de yerel saatle 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, son verilere göre, depremde can kaybını 2 bin 901, yaralı sayısını da 5 bin 530 olarak açıklamıştı.

- Cezayir, Fas'a hava sahasını açmıştı

Cezayir, Fas'taki depremin ardından, 2021’den bu yana kapalı olan hava sahasının yardım ve yaralı taşıyan uçaklara açıldığını duyurmuştu.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından aynı gün yapılan açıklamada, "Cezayir, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve kardeş Fas halkına en içten taziyelerini iletir, yaralılara acil şifalar diler" ifadesi kullanılmıştı.

- Fas ile Cezayir ilişkileri

Fas ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerin 2020’de normalleşmesinin ardından dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 11 Ağustos 2021’de ilk defa Rabat’a resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

Lapid, Faslı mevkidaşı Nasır Burita ile Rabat’ta düzenlediği ortak basın toplantısında, Cezayir'in bölgede artan rolünden ve İran'la yakınlaşmasından endişe duyduklarını açıklamıştı.

Bunun üzerine Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fas Dışişleri Bakanı Burita'nın İsrail'i Cezayir'e karşı "tehlikeli bir maceranın içine çekme konusunda gizli emelleri olduğu" belirtilmişti.

Söz konusu açıklamadan sonra dönemin Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, 24 Ağustos 2021'de Fas'ın "düşmanca eylemleri" nedeniyle bu ülkeyle diplomatik ilişkileri kesme kararı aldıklarını açıklamıştı.

- Kökleri geçmişe uzanan anlaşmazlık

Fas ile Cezayir arasında uzun yıllardır Batı Sahra sorunu nedeniyle gerginlik hakim.

Fas, Cezayir'i Batı Sahra bölgesindeki ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.