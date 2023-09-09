Fas İçişleri Bakanlığı, Marakeş'te meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 820'ye yükseldiğini açıkladı.
Deprem nedeniyle Marakeş'in Moulay Brahim bölgesindeki bazı binalar yıkıldı.
Fas İçişleri Bakanlığı, Marakeş'te meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 820'ye yükseldiğini açıkladı.
Deprem nedeniyle Marakeş'in Moulay Brahim bölgesindeki bazı binalar yıkıldı.
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