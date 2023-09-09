BM: Rusya'nın ilhak ettiği bölgelerde düzenleyeceği seçimlerin yasal zemini yok BM: Rusya'nın ilhak ettiği bölgelerde düzenleyeceği seçimlerin yasal zemini yok

Fas İçişleri Bakanlığı, Marakeş'te meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 820'ye yükseldiğini açıkladı.

Deprem nedeniyle Marakeş'in Moulay Brahim bölgesindeki bazı binalar yıkıldı.