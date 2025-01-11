Fas Ümmetin Sorunlarını Destekleme Kurumunun çağrısıyla 56 kentte bir araya gelenler 115 protesto gerçekleştirdi.

Arap dünyasındaki ve uluslararası alandaki sessizliğin eleştirildiği protestolarda İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

Göstericiler Filistinlilerle dayanışma içinde olduklarını belirten pankartlar ve Filistin bayrakları taşıdı.

Öte yandan yerel kaynaklardaki habere göre, Tunus'ta, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılar karşısında uluslararası sessizliği kınamak için protesto düzenledi.

Başkent Tunus'taki Habib Burgiba Caddesi'nde bir araya gelen onlarca Tunuslu, "Hizmetindeyim ey Mescid-i Aksa", "Füze Amerikandır, soykırım Siyonisttir", "Kahramanlık Gazze'dir" şeklinde sloganlar attı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 6 Filistinli öldü, 109 bin 378 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.