Fas Kralı 6. Muhammed ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze ve Lübnan'daki İsrail saldırılarının derhal durdurulması çağrısı yaptı.

Fas Kraliyet Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Macron, başkent Rabat'ta Kral 6. Muhammed'le görüştü.

İki lider, sivil halkın korunmasının gerekliliğini vurgulayarak, Gazze ve Lübnan'daki saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Macron ile 6. Muhammed, "barış sürecinin 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması" çerçevesinde yeniden canlandırılmasının gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, iki ülke arasında başta ekonomi, eğitim, güvenlik ve enerji olmak üzere bir dizi sektörü kapsayan 22 işbirliği anlaşması imzalandı.