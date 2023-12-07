Polis bu hafta başında Zoetermeer'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) çifte cinayet işlediğinden şüphelenilen bir kişiyi tutukladı. Polis, yakalanan kişinin geçen yıl Şubat ayında Girne’de gerçekleşen ve iş insanı Halil Falyalı ile şoförünün ölümüne neden olan cinayetin zanlısı olduğunu belirtti.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada; Ulusal Biriminin farklı bir polis biriminden zanlı ile ilgili olarak Zoetermeer’e yerleşmeye çalıştığına dair bir ihbar alındığı belirtildi. Bunun üzerine yürütülen soruşturmada zanlının kentte yaşadığı tespit edildi. Zanlı Pazar gününü pazartesiye bağlayan gece saatlerinde yapılan baskınla yakalandı.

Cinayet zanlısı Çarşamba günü Den Haag mahkemesinde hakim karşısına çıkartılarak tutuklandı. Zanlının muhtemelen Türkiye’ye iade edileceği belirtildi.

KKTC'de otel ve kumarhane işleten işadamı Halil Falyalı, geçtiğimiz yıl 8 Şubat tarihinde Girne'de evinin yakınlarında silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sırasında Falyalı’nın eşi ve çocuğunun başka araçta olduğu ve saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Saldırıda Falyalı ağır yaralanırken, şoförü Murat Demirtaş olay yerinde hayatını kaybetti. Halil Falyalı ise kaldırıldığı Lefkoşa Yakın Doğu Hastanesi'nde kurtarılamadı. Hastanede yapılan otopside Falyalı’nın bedeninden 16 mermi çıkartıldı.