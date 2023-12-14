Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Organize ve planlı bir şekilde KKTC’yi kana bulayan Falyalı Suikastı davasında Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde 13. duruşma gerçekleşti. Olayla ilgili olarak KKTC’de tutuklu bulunan Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıbrıslı Türk İş İnsanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ı hayattan koparan suikastın dakika dakika nasıl gerçekleştiğini mahkemede tanık olarak dinlenen Polis Memuru Hüseyin Zaifer anlattı.

İşte dakika dakika suikasta giden kanlı yolun güzergâhı… (8 Şubat 2022)

ZPH 927 plakalı aracı kullanan Ömer Tunç

17.10’da Lord’s Palace Otel’den hareket etti.

Girne Şehir Merkezinde turladıktan sonra Karakum Lemar Otoparkına gelerek kontak kapattı.

17.45’te kontak kapattı

17.45’te yeniden kontak açarak hareket etti.

17.53’te olayın meydana geldiği yere geldi.

Olay yerini geçtikten sonra Supreme Marketin otoparkına geldi. Kamera görüntülerinden ZSC 025 plakalı aracın yanına giderek 3 dakika kaldı ve aracın içindeki kişiyle 3 dakika konuştu.

ZSC plakalı araçla birlikte önlü arkalı yola çıktılar ve olay yerine geldiler.

Saat 18.04’te araç kontak kapattı.

Saat 19.47’de yeniden kontak açıp hareket etti.

18.48’de Ozanköy’de silahların atıldığı derenin orada 12-13 saniye durdu.

18.55’te Karakum Lemar Otoparkına geldi ve araç kontak kapattı.

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ZSC 211 plakalı aracı kullanan Mustafa Söylemez 16.48’de Girne Merkez’e doğru hareket etti.

17.23’te Karakum Lemar Otoparkı’nın arka sokağına gelerek kontak kapattı.

ZPH 927 Plakalı araç ile 19.00’da Doğanköy içerisinden geçerek Ciklos istikametine yol aldı.

19.05’te Mont, eldiven ve Mont kolunun bulunduğu bölgeye geldi ve 2 dakika burada araç durdu.

19.07’de hareket ederek Doğanköy Yolundan Ciklos çıkışına geldi ve Lefkoşa yoluna çıktı.

Çevre yolundan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi içinde bulunan Lemar’a girdi.19.52’de buradan hareket etti ve Ercan Havalimanı istikametine yol aldı.

19.58’de Erülkü Süpermarkete geldi ve 20.20’ye kadar kontak kapattı.

20.20’de hareket ederek Ercan Petrol’e girdi ve 1 dakika bekledi.

Balıkesir Petrol’e girerek 20.26’dan 20.56’ya kadar kontak kapattı.

Hareket ettikten sonra yonca Geçitkale istikametine yol aldı.

21.10’da yonca kavşağından Ercan Havalimanı istikametine gitti.

21.16’da Balıkeskir Petrol’e girdi, 21.19’a kadar burada kaldı.

21.22’de yonca kavşağına geri dönerek Geçitkale istikametine gitti.

Serdarlı köyüne gelmeden yol kenarında kontak kapattı. 22.27 ve 02.30 saatleri arasında araç burada durdu.02.30’da araç yeniden hareket etti ve Ercan istikametinde yol aldı. 02.54’te Ercan havalimanı otoparkına geldi ve 02.56’da araç kontak kapattı.

Mahkemede sunulan raporun ardından dava kaldığı yerden devam etmek üzere 21 Aralık Perşembe gününe ertelendi.