EYLEM GİBİ HAREKET

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Bugün saat 10 civarlarında başbakanlık önüne gelen tuğla yüklü tır trafiği kilitleyince vatandaşlar başbakanlık önünde eylem yapıldığını zannetti.

Başbakanlık önünde park halindeki araçlar arasından geçmeye çalışan ancak şehir içi trafiğine göre oldukça büyük sayılan tır manevra kabiliyetini yitirince durarak 1 saate yakın trafiğin kilitlenmesine sebep oldu.

KIBRIS MANŞET’e şikayette bulunan vatandaşlar bu tarz büyük araçların bırakınız şehir içlerine girmesine bozuk olan anayollarımıza çıkmasına bile müsaade edilmemelidir dediler.