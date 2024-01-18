Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de tespit edilen Nijerya uyruklu James Touchkuwu Oneyemasan’ın hem evinde hem de aracında uyuşturucu bulundu.Tutuklanan zanlı bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis memuru İbrahim Atabek mahkemede olguları aktardı. Polis, Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin 17 Ocak 2024 tarihinde, saat 16.30 sıralarında, Gönyeli’de yaya olarak yürüyen zanlıyla kimlik kontrolü yapmak için durdurduğunu söyledi. Polis, zanlının ekipleri fark edince koşarak kaçmaya başladığını, yaşanan kovalamaca sonucu makul kuvvet kullanılarak, yakalandığını açıkladı. Polis memuru, zanlının Gönyeli’deki evinde CÖŞ tarafından yapılan aramada 12 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti. Polis, zanlının ikametgahının önünde park halindeki aracında yapılan aramada ise 10 gram daha hintkeneviri bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini, ele geçirilen maddelerin analize, sarılı olduğu paketlerin ise parmak izi incelemesine gönderileceğini söyledi. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.