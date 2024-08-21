(Kamalı Haber)- Girne'de meydana gelen "kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu” meselesi ile ilgili tutuklanan Nijerya uyruklu Oluwaseun Daramola bugün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Berk Çakır, mahkemede olguları aktardı. Polis, 2 Ağustos 2024 tarihinde meydana gelen uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçlarından aranan zanlının 14 Ağustos 2024 tarihinde Girne'de tespit edildiğini, aynı gün 10:40- 11:25 saatleri arasında Alsancak'taki ikametgahında arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan arama sonucunda; evin salon odasında bulunan masa üzerinde şeffaf naylon poşet içerisinde yaklaşık 0.2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını, zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis, ele geçirilen maddenin 15 Ağustos itibariyle Devlet Kimya Laboratuvarı İlaç ve Eczacılık Dairesine analiz edilmesi için gönderildiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 10 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.