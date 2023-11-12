Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu ithal ve tasarrufu suçundan tutuklanan Cemre Gümüş bugün mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik şubede görevli polis memuru Fezile Kesat olguları aktardı.

Polis memuru, 11 Kasım 2023 tarihinde alınan bilgide zanlının Güney Kıbrıs’ta olduğuna ve Kuzey Kıbrıs’a gelirken, uyuşturucu getireceğine dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, aynı gün zanlının Metehan Sınır Kapısı’ndan kuzeye geçerken, alıkonulduğunu; aracında ve üzerine arama yapıldığını belirtti. Polis, yapılan aramada zanlının aracında ve üzerinde kanunsuz bir madde bulunmadığını açıkladı. Polis memuru, akabinde zanlının Çağlayan’da bulunan evinde arama yapıldığını, yatak odasında 15 ayrı foil kağıdına sarılı toplam 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, zanlının gönüllü ifadesinde uyuşturucu maddeyi 31 Ekim 2023 tarihinde güneyde evine temizliğe gittiği Yorgo isimli şahıstan aldığını ve aynı gün kuzeye getirdiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Yorgo’nun yönlendirmesi ile belirli noktalara bırakacağını söylediğini açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını, uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini kaydeden polis, zanlının soruşturma amaçlı 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşat zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.