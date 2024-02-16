Europol’ün Ekvador’dan Türkiye ve AB ülkelerine muzlar arasında tonlarca kokain gönderen çeteyi çökerttiği bildirildi

Türk polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında Türkiye, Hollanda, Belçika ve Arnavutluk’ta toplam 3 ton 200 kilo kokain ele geçirildi.

Europol operasyonunda aralarında 2 örgüt liderinin de olduğu toplam 31 kişi tutuklandı. Suç örgütünün liderlerine ait toplam 48 milyon euro değerindeki mal varlıkları donduruldu.

Operasyonda, 25 araç, 10 ateşli silah, yaklaşık 13 milyon euro değerinde elektronik ekipman ve 3 milyon euro nakit paraya da el kondu.

Avrupa Birliği (AB) Polis Teşkilatı (Europol), Ekvador’dan muz yüklü konteynerler ile Türkiye, Hollanda ve Belçika’daki limanlara tonlarca kokain gönderen bir çeteyi çökertti.

BBC Türkçe Haber Servisinde yer alan habere göre Türk polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında Türkiye, Hollanda, Belçika ve Arnavutluk’ta toplam 3 ton 200 kilo kokain ele geçirildi.

Merkezi Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan Europol, İspanya’nın Marbella kentinde yaşayan Arjantin asıllı bir İtalyan iş insanı hakkında soruşturma başlattı.

Ekvador’da yaşayan bir Arnavut vatandaşı ile suç ilişkisi saptanan bu kişinin, şirketlerini hem suç faaliyetlerini hem de mali işlemleri gizlemek için kullandığı belirlendi.

Europol’e göre, İspanya’da yaşayan İtalyan iş insanı, Ekvador'dan aylık 4 ton kokain almak üzere Kolombiyalı tedarikçilerle anlaşma yaptı.

Ekvador'da yaşayan Arnavut uyruklu kişi de, kokainin önce Kolombiya'dan Ekvador'a getirilmesi, daha sonra da Türkiye ve AB ülkelerine dağıtımını ayarladı.

Suç örgütü, kokainin Türkiye ve AB ülkelerine sevkiyatı için Ekvadorlu meyve şirketlerini paravan olarak kullandı.

Muzların arasına, 15 ile 40 kilo arasında değişen miktarlarda kokain gizleniyordu.

Suç örgütü, büyük miktarlarda kokainin Ekvador’daki Guayaquil limanından İspanya’daki Algeciras ve diğer Avrupa limanlarına taşınmasını sağladı.

Europol tarafından İspanya’nın Marbella ve Ekvador'un Quito şehirlerinde bir koordinasyon merkezi oluşturuldu.

İspanya ve Ekvador polisi, 6 Şubat’ta belirlenen hedeflere baskın düzenledi.

Soruşturma sırasında Türkiye, Belçika, Hollanda ve Arnavutluk emniyet yetkilileri ile de işbirliği sağlandı. Türkiye ve diğer üç ülkede yapılan operasyonlarda 3 ton 200 kilo kokain ele geçirildi.

Europol’den yapılan açıklamaya göre, suç örgütünün Arjantin asıllı İtalyan lideri, İspanya'daki yasal işletmelere yatırım yaparak uyuşturucu gelirinin aklanmasında önemli bir rol oynadı.

Örgütün, Ekvador'dan AB'ye muz üretimi ve ithalatı yapan bir şirketin yanı sıra Marbella'daki spor merkezleri, Granada'daki ticari merkezler ile çok sayıda bar ve restoran gibi birçok ticari faaliyeti bulunuyor.

Suç örgütünün Batı Balkanlar'da güçlü bağları bulunduğu ve Avrupa çapında yaygın bir uyuşturucu dağıtım ağını yönettiği belirlendi.

Europol operasyonu sırasında örgütün İspanya ve Ekvador’daki 2 liderinin de aralarında olduğu toplam 31 kişi tutuklandı.

Suç örgütünün liderlerine ait toplam 48 milyon euro değerindeki mal varlıkları donduruldu.

Operasyonda, 25 araç, 10 ateşli silah, yaklaşık 13 milyon euro değerinde elektronik ekipman ve 3 milyon euro nakit paraya da el kondu.