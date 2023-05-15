Serbest piyasada, saat 09,30 itibarıyla 22,25 TL'den alınan Euro, 24,00 TL'den satılıyor. 25,50 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı da 27,55 TL olarak belirlendi.

Brent Petrolün Varili Uluslararası Piyasalarda 77,64 Dolardan İşlem Görüyor Brent Petrolün Varili Uluslararası Piyasalarda 77,64 Dolardan İşlem Görüyor

Dolar ise 20,500 TL'den alınıp, 22,10 TL'den satılıyor.