Güney Kıbrıs, Yunanistan, Fransa ve İtalya tarafından düzenlenen “EUNOMIA-4/2023” kod adlı tatbikatın dün tamamlandığı haber verildi.

Tatbikatın Fransız Deniz Kuvvetleri'ne ait “Chevalier Paul” fırkateyni üzerinde icra edildiğini yazan Fileleftheros gazetesi, tatbikata katılanların, denizcilik yasakları operasyonları, asimetrik tehditlerle mücadele, uçaksavar ve denizaltı savunma operasyonları aynı zamanda arama kurtarma faaliyetleri olmak üzere çeşitli senaryoları uyguladıklarını belirtti.

Gazete, tatbikatta söz konusu dört ülkeye ait çeşitli hava ve deniz unsurlarının yer aldığını ekledi.