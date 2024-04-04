“eunite: Uniting Cyprus for Business” hibe imza töreni bugün Lefkoşa’da yapıldı.

eunite’dan yapılan açıklamada, projenin ilk aşamasında, üç gıda işletmesi ve on çiftçi ile Hibe Sözleşmesi imzalandığı belirtildi.

“Kıbrıs Türk toplumunun en büyük ve en önemli ekonomik sektörü olan tarımın, Avrupa Birliği (AB) Yardım Programının başlangıcından bu yana bir destek önceliği olduğu” ifade edilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Kıbrıslı Türk çiftçilerin ve gıda işletmecilerinin gıda üretim zinciri boyunca (özellikle süt ürünleri sektörü) AB standartlarına uyum sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla hibe, hizmet ve tedarik şeklinde çok sayıda AB müdahalesi uygulanmıştır.”

Açıklamada, hibe programının ilk aşamasında eunite proje ekibinin, AB Gıda Güvenliği Projesi (FSP) kapsamında üretim uygulamalarını iyileştirmek için yatırım yapmaya istekli olduğunu gösteren üç gıda işletmesi ve on çiftçiye yardımcı olduğu kaydedildi.

Bu AB hibe desteğinin, yararlanıcıların, AB Gıda güvenliği ve hijyen standartlarına tam olarak uyum sağlayabilmeleri için gerekli yapısal ve operasyonel değişiklikleri tam olarak uygulamalarını sağladığı belirtilen açıklamada, hibe imza törenine, Avrupa Komisyonu, GIZ, yerel kurumlar, çiftçiler ve gıda işletmecileri temsilcilerinin katıldığı ifade edildi.

Açıklamada, “eunite projesinin, Kıbrıslı Türklerin PDO uyumlu Halloumi/Hellimin Yeşil Hat üzerinden ticaretini gerçekleştirmesini desteklediği ve bu sayede adanın yeniden birleşmesine de katkı sağlamayı hedeflediği” kaydedildi.

AB tarafından finanse edilen projenin, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) tarafından yürütüldüğü belirtildi.