Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ve beraberindeki heyet, Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulundu.

Alithia ve diğer gazeteler, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis’in salı günü Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüştüğünü, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada ise Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine olan desteğini dile getirdiğini yazdılar.

Habere göre Karis, görüşme sonrasında Hristodulidis’le gerçekleştirilen ortak basın açıklamasında, iki ülkenin AB’ye üyeliğinin 20’nci yılı olduğunu hatırlatarak Güney Kıbrıs’la iş birliği ve dostluk ilişkilerini daha da geliştirmeyi arzuladıklarını ifade etti.

“Kıbrıs’ın BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde, iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde yeniden birleşmesini desteklediklerini” de vurgulayan Karis; “Bunun başarılabilmesi için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız” şeklinde konuştu.

Karis ayrıca, Güney Kıbrıs’ın, Filistin’e deniz yoluyla yardım koridoru açılması yönündeki girişim ve çabalarını memnunlukla karşıladıklarını da ifade etti.

Öte yandan Hristodulidis ise açıklamasında , Estonya’yla karşılıklı anlayış düzeylerinin her zamankinden fazla olduğu belirterek, en kısa sürede Estonya’yı ziyaret etme arzusunu da dile getirdi.

Göreve geldiği ilk günden beri başlıca hedefinin “Kıbrıs’taki Türk işgalini sona erdirmek ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi olduğu” iddiasını yineleyen Hristodulidis, AB’nin daha etkin rol üstlenmesi gerektiği görüşünü de tekrarladı.

Gazete, Hristodulidis ve Karis’in, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme konusunda uzlaştıklarını da aktardı.

Fileleftheros gazetesi ise, Hristodulidis ve Karis’in görüşme sonrasında Yeşil Hattı ziyaret ettiklerini ve Lefkoşa Rum Belediyesinin gözlem noktasından gözetleme gerçekleştirdiklerini yazdı.

Habere göre Karin burada yaptığı açıklamada ise; “İnsanların barış içerisinde yaşadığı birleşik bir Kıbrıs yerine Yeşil Hat'tın olmasının üzüntü verici olduğunu” dile getirerek Kıbrıs sorununun çözüme kavuşması dileğini ifade etti.

- - Karis Meclis Başkanı Dimitiru’yla da görüştü

Alithia gazetesi ise bir diğer haberinde, Estonya Cumhurbaşkanı Karis’in temasları çerçevesinde Rum meclisi ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu’yla da bir araya geldiğini yazdı.

Rum meclisinden yapılan açıklamaya göre Karis ve Dimitriu görüşmede Kıbrıs sorunu, Ukrayna ve Gazze konularını ele aldılar.

Açıklamaya göre Dimitriu görüşmede, “Avrupa’nın karşı karşıya olduğu sorunların tek çözümünün daha fazla demokrasi ve dayanışma olduğu” vurgusunda bulunurken, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlamasına yönelik desteğini de ifade etti.