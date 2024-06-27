"Siyasette kararların önüne geçmemek gerek, sürprizler olabilir. O yüzden ne olacağını asla bilemezsiniz. Estonya'da şöyle bir sözümüz vardır: Ayı vurulmadan derisini paylaşmayın yani ben de bunu yapmayacağım"

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olacağıyla ilgili kesin değerlendirme yapmaktan kaçındı.

Bugün başlayacak AB zirvesi için Brüksel'de bulunan Kallas, NATO karargahında Jens Stoltenberg ile görüşmesinin ardından basına açıklama yaptı.

Rusya karşısındaki kararlı tutumuyla bilinen Kallas, "Rusya tehdidini, NATO'nun odak noktasında tutmalıyız. Rusya'nın saldırgan eylemlerine karşı koymak ve bunları kontrol altına almak için uzun vadeli bir stratejiye ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

İsminin AB'nin yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olarak geçmesiyle ilgili gazetecilerin sorusu üzerine Kallas, "Siyasette kararların önüne geçmemek gerek. Sürprizler olabilir. O yüzden ne olacağını asla bilemezsiniz. Estonya'da şöyle bir sözümüz vardır: Ayı vurulmadan derisini paylaşmayın yani ben de bunu yapmayacağım." yanıtını verdi.

Kallas'ın bugün başlayacak ve AB'nin gelecek 5 yıllık üst yönetiminin belirleneceği zirvede Josep Borrell'in yerine Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olarak seçilmesi bekleniyor.