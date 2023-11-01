Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) enerjide akaryakıta bağımlılığın fiyatları kaçınılmaz olarak yükselttiğine işaret ederek, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'da gereken düzenlemeler ve kararı alınan yatırımların neden yapılmadığını sordu.

KTEZO Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, elektriğin temel girdi, temel tüketim maddesi olduğunu ve kimsenin kullanımdan kaçamadığının altını çizerek, girdi fiyatlarından, üretim maaliyetlerine ve alım gücüne kadar her şeyi doğrudan etkilediğini, bunun da fakirleşme, yoksullaşma, piyasanın daha da daralması ve iflasların çoğalması anlamına geldiğini belirtti.

Açıklamada, sürekli, güvenli ve kaliteli, daha uygun fiyatlara enerji üretimi için ne yapıldığı sorgulanarak, aradan yıllar geçtiği halde KIBTEK’e yatırım yapılmaması ve yapılanmamasının giderek AKSA’ya olan bağımlılığı artırdığına vurgu yapıldı.

KTEZO açıklamasında şunlara yer verildi:

“Yatırım yapılmadığı için de doğal enerji kaynağı olan güneş enerjisinden bırakın yararlanmayı, tüm çevreyi de dumana boğarak, kirletirken, insanı ise kanser riski ile karşı karşıya bırakıyorlar. İşe bakın ki, 15 Nisan 2019’da dörtlü hükümet döneminde dört jeneratör, ardından gelen UBP hükümetleri döneminde de jeneratör alımları için karar alındığı halde, şu ana kadar adım dahi atılmadı. Yapmadılar, yapılmadı. Sonuçta KIBTEK, akaryakıt almak, her gün açık veren yapısını bir nebze hafifletmek (o da siyasetin müsaade etmesi halinde), faiz ödemek için, zam üzerine zam yapan bir kurum haline dönüşmüş durumda. Daha ötesi akaryakıt alımından, personel istihdamına kadar hesap veremeyen, güven vermeyen bir kurum haline getirildi. Sık sık kapasite eksikliği içine girilmesinden dolayı hem Güney’den hem AKSA’dan yapılan alımlarla fazladan zarara sokuluyor. ‘Neredeyse kurum değil çiftlik.’ Bütün bu oyunların bedelini her zaman olduğu gibi sonuçta halk ödüyor.

Herkesi bir kez daha sorgulamaya davet ediyoruz. Ve unutturmamak adına soruyoruz: KIBTEK’in özerk yapılanması neden unutturuluyor? Yatırımlar, bu kadar zaman alınan kararlara rağmen neden geciktirildi? Geciktiriliyor? Akaryakıt alımlarında ihale koşulları hala daha oluşmadı mı? Bütün bu sorular cevaplanmadan ne elektrikte uygun maaliyetler oluşur ne de sağlıklı bir elektrik üretimi olur.”