Uruguay'da 13 Mayıs'ta hayatını kaybeden eski Devlet Başkanı Jose Mujica, vasiyeti doğrultusunda çiftliğinde toprağa verildi.

Başkent Montevideo'daki Yasama Sarayı'nda düzenlenen devlet törenine, Devlet Başkanı Yamandu Orsi’nin yanı sıra çok sayıda yabancı diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

Törenin ardından Mujica'nın naaşı, at arabasıyla taşınarak Rincon del Cerro'daki çiftliğine götürüldü ve isteği üzerine, sadık köpeği Manuela'nın yanına defnedildi.

Cenaze aracına binlerce Uruguaylı eşlik etti; halkın duygusal anlar yaşadığı, bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Mujica, siyaseti bıraktıktan sonra hayatının geri kalanını Rincon del Cerro'daki üç odalı sade çiftliğinde geçirmiş, ülke içinden ve dışından gelen tüm konuklarını burada ağırlamıştı.

Devlet Başkanı Orsi, Yasama Sarayı'ndaki törende yaptığı konuşmada, Mujica'yı "bir dost ve yol arkadaşı" olarak tanımladı.

Mujica'nın mirasına sahip çıkacaklarını belirten Orsi, şöyle konuştu:

"Ölümü benim için çok yıkıcı oldu. Her ne kadar bekliyor olsak da bununla başa çıkmanın bir yolu yoktu. Onun mirasına sahip çıkmanın en iyi yolu, işleri doğru yapmaktır."

Halk arasında "Pepe" lakabıyla tanınan Mujica, Uruguay'ın başkenti Montevideo'da 89 yaşında yaşamını yitirmişti.

Uruguay'ı 2010-2015 yılları arasında yöneten Mujica, mütevazı yaşam tarzı nedeniyle "dünyanın en yoksul başkanı" olarak biliniyordu.

Mujica devlet başkanı olarak sade yaşam tarzı, tüketim çılgınlığına yönelik eleştirileri ve desteklediği sosyal reformlar (diğer şeylerin yanı sıra Uruguay'ın esrarın eğlence amaçlı kullanımını yasallaştıran ilk ülke olması) nedeniyle Latin Amerika'da ve ötesinde tanınmış bir siyasi figür haline gelmişti.

Mujica'nın ölümünün ardından Uruguay'da üç günlük ulusal yas ilan edilmişti.