Rum Yönetimi Eski Başkanı Nikos Anastasiadis ile DİSİ Eski Başkanı Averof Neofitu arasında, Anastasiadis’in önceki gün “Ant1” kanalına verdiği röportajda söyledikleri yüzünden kavga çıktığı bildirildi.

Anastasiadis, “Ant1” kanalına verdiği röportajda, Crans Montana müzakereleri çerçevesinde dönemin Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi ve müzakerelerin çıkmaza girmesindeki sorumluluklarına dair soruları yanıtlamıştı.

Haravgi gazetesi, Neofitu’nun, eski ortağı Anastasiadis’in 2018 yılında Çavuşoğlu ile New York’taki Peninsula Otel’de yaptığı görüşmede iki devletli çözümü tartıştığını ve Crans Montana’daki müzakerelerde de benzer içerikli bir görüşme yapıldığını iddia ettiğini yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in Neofitu’nun bu iddiaları üzerine, Neofitu’nun Başkanlık seçimini kazanamamış olması nedeniyle “kuyruk acısı” olduğunu ve kendisinin “kuyruk acısı” olan kişilerle uğraşmak istemediğini ifade ettiğini kaydetti.

Alithia gazetesi ise, Anastasiadis ile Neofitu’nun atışmaya başlamasıyla birlikte sosyal medya platformu “X”in “alev aldığını” ve tartışmalara AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, DİSİ Meclis Grup Sözcüsü ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Kıbrıs Delegasyonu Başkanı Nikos Tornaridis ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu’nun da dahil olduğunu yazdı.

Gazete, Neofitu’nun kendisine “kuyruk acısı var” diyen Anastasiadis’e şair Manolis Anagnostakis’in dizeleriyle yanıt verdiğini ve Anastasiadis’in acısının büyük, iradesinin ise zayıf olduğunu ifade ettiğini kaydetti.

Habere göre Neofitu, esas acı çeken tarafın, Anastasiadis’e güvenen binlerce kişi olduğunu, acı veren diğer şeylerin de bölünme tehlikesinin hala var olması, AKEL’in “öcü olduğu” yalanı ve karanlık kişiliklerin asla kaçamayacağı şekilde tarihe ışık tutmak olduğunu belirtti.

Gazete, Annita Dimitriu’nun ise Anastasiadis-Neofitu atışmasına son vermeye çalışarak, geçmişte kalan olaylarla ilgili az konuşmanın veya hiç konuşmamanın daha iyi olacağını ve acıları geride bırakmak gerektiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Stefanos Stefanu ile Nikos Tornaridis de, sosyal medya hesaplarından Anastasiadis-Neofitu atışmalarına yönelik manalı şiirler paylaştı.