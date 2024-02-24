Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Emekli Komutanı Korgeneral Ömer Paç, 3 valiz dolusu elektronik sigara tütünü kaçakçılığından tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis çavuşu Sultan Gizem Dönmez, mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 22 Şubat 2024 tarihinde saat 06.00 raddelerinde Ercan Devlet Havalimanında VIP yolcu gidiş bölümünden tasarrufunda bulunan 3 valiz dolusu toplam 478 karton adetinde elektronik sigara tütünlerini Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bağlı Ticaret Dairesi'nden ihracatçı izni almaksızın yurt dışına çıkarmak suretiyle Dış Ticaret Düzenleme ve Denetim Yasasına aykırı davranıp KKTC'den çıkış yaptığını söyledi. Polis, tütünlere aynı gün Ankara Esenboğa Havalimanında el konulduğunu açıkladı.

Polis, zanlının aynı gün saat 22.30 sıralarında ülkeye geri döndüğünü, 23 Şubat 2023 tarihinde ise tutuklandığını ifade etti. Polis, tütünlere Ankara’da el konulduğunu, bununla ilgili Türk makamlarıyla görüşme yapacaklarını söyledi. Polis, zanlının evinde de arama yapılması gerektiğini, ayrıca mesele ile bağlantılı şahıslar olduğunu tespit ettiklerini kaydetti.

Polis, öte yandan zanlının sık sık seyahat ettiğini, mesele ile bağlantılı şahısların ve x ray cihaz görüntülerinin incelenip neticelendirilmesi gerektiğini açıkladı. Polis, zanlının serbest kalması halinde bu tanıklara ve tahkikata etki edebileceğini belirterek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı ise zanlının doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına ve tam teşekküllü bir devlet hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.