Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw’un ABD merkezli “Politico” dergisi için kaleme aldığı yazısına, İngiltere’deki Kıbrıslı Rumlardan tepki geldi.

Haravgi gazetesi, İngiltere’deki “Kıbrıs Ulusal Federasyonu” tarından yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs’ın AB üyesi yapılmasını eleştiren ve iki devletli çözümden yana fikrini bir kez daha ifade eden İngiltere’nin eski Dışişleri Bakanı Straw’a tepki gösterildiğini yazdı.

Habere göre açıklamada, Straw’ın Türkiye’yle “yakın şahsi ilişkileri bulunduğu” ve açıklamasının “tarihi gerçekleri, uluslararası hukuku ve İngiltere’nin anlaşmalar temelinde Kıbrıs’a karşı mevcut yükümlülükleri içermeyen temelsiz bir açıklama olduğu” iddiası dile getirildi.

Politis gazetesi ise Straw’un açıklamalarını “Straw: İki Devletli Çözüm” alt başlığıyla okuyucusuna aktardı.